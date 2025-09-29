Im US-Handel hat sich am Devisenmarkt nicht mehr viel getan. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. Am frühen Abend notiert es bei 0,7973. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1731 zeigt. Und auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9353 mehr oder weniger auf der Stelle.