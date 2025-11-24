Am Devisenmarkt haben sich die Kurse am Montag im US-Handel weiterhin kaum bewegt. Aktuell kostet der Greenback 0,8078 Franken nach 0,8085 Franken am späten Nachmittag. Der Euro geht am späten Abend zu 1,1526 US-Dollar um nach 1,1521 Dollar. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9311 mehr oder weniger auf der Stelle.