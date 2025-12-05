Der Euro zog zur Schweizer Währung leicht auf 0,9365 Franken an nach 0,9360 Franken am Mittag. Auch gegenüber dem «Greenback» verteuerte sich die Gemeinschaftswährung etwas auf 1,1658 Dollar von 1,1650 Dollar wenige Stunden zuvor. Zum Franken blieb der Dollar in einer engen Spanne um die 0,8033 Franken.
Keinen Einfluss auf den Devisenhandel hatten die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten zur Konsumentenstimmung in Michigan, die sich etwas aufgehellt hat. Auch die PCE-Daten, die eigentlich das vom Fed bevorzugte Inflationsmass sind, zeigten keine Effekte.
Dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) am kommenden Donnerstag, einen Tag nach dem Fed, über die zukünftige Geldpolitik informiert, ist zwar auch ein Thema am Markt. «Auch hier sind die Erwartungen ganz klar», sagt ein Händler. Die SNB werde die Zinsen nicht weiter senken, sondern bei null Prozent belassen.
awp-robot/jb/tp
(AWP)