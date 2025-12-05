Dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) am kommenden Donnerstag, einen Tag nach dem Fed, über die zukünftige Geldpolitik informiert, ist zwar auch ein Thema am Markt. «Auch hier sind die Erwartungen ganz klar», sagt ein Händler. Die SNB werde die Zinsen nicht weiter senken, sondern bei null Prozent belassen.