Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9155 mehr oder weniger auf der Stelle.
Zu Wochenbeginn hatte US-Präsident Donald Trump noch ein Ultimatum an den Iran verlängert und damit Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg geschürt. Mit den anhaltenden Kämpfen hat aber die Unsicherheit an den Märkten Bestand, wie auch die wieder steigenden Ölpreise nach dem deutlichen Rückgang zu Wochenbeginn zeigten. Zudem schickte Trump weitere Truppen in die Region.
Die Risikoprämie am Ölmarkt könnte sich im Verlauf der Woche langsam wieder aufbauen, solange es nicht positive Nachrichten zu tatsächlichen Gesprächen gibt oder klar wird, dass diese Woche mehr Schiffe die Strasse von Hormus passieren können, hiess es in Marktkreisen.
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(AWP)