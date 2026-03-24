Zu Wochenbeginn hatte US-Präsident Donald Trump noch ein Ultimatum an den Iran verlängert und damit Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg geschürt. Mit den anhaltenden Kämpfen hat aber die Unsicherheit an den Märkten Bestand, wie auch die wieder steigenden Ölpreise nach dem deutlichen Rückgang zu Wochenbeginn zeigten. Zudem schickte Trump weitere Truppen in die Region.