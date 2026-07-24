An den Devisenmärkten hat sich am späten Freitag kaum mehr etwas bewegt. Das Dollar/Franken-Paar blieb am Abend in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8181. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit mit zuletzt 1,1371 ebenfalls kaum bewegt. Und auch das Euro/Franken-Paar trat entsprechend bei Kursen von 0,9302 mehr oder weniger auf der Stelle.