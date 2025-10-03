Zuvor hatte der Dollar im Tagesverlauf an Boden eingebüsst. Grund dafür war unter anderem Unsicherheit rund um den Shutdown in den USA. So konnten wichtige Konjunkturdaten wie etwa zum Arbeitsmarkt nicht veröffentlicht werden. Die hätten die Investoren genutzt, um Rückschlüsse zum künftigen Zinspfad in den USA ziehen zu können.