In derselben Zeitspanne tritt auch das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9339 Franken mehr oder weniger auf der Stelle. Somit bewegt sich auch der Dollar zum Franken kaum vom Fleck. Am frühen Abend kostet der Dollar 0,7955 Franken.
Zuvor hatte der Dollar im Tagesverlauf an Boden eingebüsst. Grund dafür war unter anderem Unsicherheit rund um den Shutdown in den USA. So konnten wichtige Konjunkturdaten wie etwa zum Arbeitsmarkt nicht veröffentlicht werden. Die hätten die Investoren genutzt, um Rückschlüsse zum künftigen Zinspfad in den USA ziehen zu können.
awp-robot/mk/
(AWP)