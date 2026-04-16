Der Iran-Krieg bleibt im Fokus und hinterlässt auch in Preisdaten erste Spuren. Allerdings konnte eine etwas stärker als erwartet ausgefallene Inflation in der Eurozone die Spekulation auf höhere Zinsen nicht nennenswert vorantreiben. Im März waren die Konsumentenpreise im Jahresvergleich um 2,6 Prozent gestiegen. Der Preisauftrieb war damit kräftiger als bisher gedacht. Eurostat hatte in der ersten Schätzung nur eine Jahresrate von 2,5 Prozent gemeldet.