Die Märkte warten auf einen Durchbruch im Iran-Konflikt. Die Verhandlungen verlaufen nach wie vor sehr zäh und zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump davon gesprochen, dass die Waffenruhe mit Iran am «seidenen Faden» hängt. Die Ölpreise haben daher auch wieder etwas angezogen. Dies trieb die Inflationserwartungen an und damit auch die Spekulation auf höhere Zinsen. In einem Interview mit der «Financial Times» dämpfte der Vizepräsident der EZB, Luis de Guindos, allerdings die Erwartungen an eine solche Entwicklung etwas.