Derweil hat sich SNB-Präsident Martin Schlegel in Bezug auf mögliche Interventionen der hiesigen Währungshüter am Devisenmarkt in den letzten Wochen nur ausweichend geäussert. Die SNB-Spitze hat bekanntlich zu Beginn des Iran-Kriegs eine erhöhte Bereitschaft für Interventionen am Devisenmarkt signalisiert. Ob es tatsächlich dazu gekommen ist, wollte er in einem Interview mit der «NZZ» aber nicht verraten. «Ob wir am Devisenmarkt aktiv waren, geben wir erst mit einem Quartal Verzögerung bekannt. Ich muss Sie auf Ende Juni vertrösten.» Die entsprechenden Daten werden jeweils am Ende des folgenden Quartals - für das erste Quartal also am 30. Juni - veröffentlicht.