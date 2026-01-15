In den USA haben sich die Zinserwartungen in den vergangenen Handelstagen trotz jüngster Angriffe der US-Regierung auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed nicht wesentlich verändert. Nach Einschätzung von Analysten der Helaba sind bis zum Ende des Jahres zwei Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte eingepreist. Die Marktteilnehmer würden weiter darauf setzen, dass «die US-Notenbank die Zinsentscheidungen auch zukünftig auf der Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Bedingungen treffen wird», heisst es in der Analyse der Bank.