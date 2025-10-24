Auch zum Franken legte der Euro per Saldo ganz leicht zu: Das EUR/CHF-Paar ging am späten Abend bei 0,9251 um nach 0,9239 am Morgen. Das Jahrestief bei 0,9210 aus der ersten Wochenhälfte wurde damit nicht mehr angegriffen. Ob die SNB die letzten Tage etwas zugunsten des Euro interveniert hat, ist nicht bekannt. Viele Marktteilnehmer wären aber nicht überrascht, wenn es so gewesen wäre. Das USD/CHF-Paar stand am Abend mit 0,7956 etwas tiefer als am Morgen (0,7963).