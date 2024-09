Am Nachmittag hatten schwache Daten aus der US-Wirtschaft dem Franken gegenüber dem Dollar und dem Euro noch deutlichen Auftrieb verliehen. Die Stimmung in der US-Industrie im August hellte sich weniger stark auf als erwartet und der vom Institute for Supply Management (ISM) ermittelte Einkaufsmanagerindex ISM signalisiert weiter eine wirtschaftliche Schrumpfung. Zudem schrumpften die Bauausgaben in den USA entgegen den Erwartungen leicht. In der Folge stieg der Franken, der gemeinhin als sicherer Hafen gilt, gegenüber dem Dollar und dem Euro deutlich.