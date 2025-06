Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Abend 0,9422 Franken. Am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9410 Franken gehandelt. Zum Dollar legte der Euro leicht zu auf 1,1528 nach 1,1506 am Nachmittag. Dagegen bewegt sich das Dollar-Franken-Paar mit Kursen von zuletzt 0,8173 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.