Im Freitagshandel fehlte es an Impulsen, welche für grössere Bewegungen gesorgt haben können. Zudem steht am Montag in den USA auch ein Feiertag an, wovor sich Anleger eher zurückhielten. Auch eher zweitrangige Konjunkturdaten aus den USA spielten kaum eine Rolle am Devisenmarkt. Die Industrieproduktion war Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet gestiegen.