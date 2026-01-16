Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum vom Fleck. Am Abend schwankt es in einer engen Spanne um die Marke von 0,8033. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit minimal auf 1,1597 von 1,1601 abgeschwächt.
Im Freitagshandel fehlte es an Impulsen, welche für grössere Bewegungen gesorgt haben können. Zudem steht am Montag in den USA auch ein Feiertag an, wovor sich Anleger eher zurückhielten. Auch eher zweitrangige Konjunkturdaten aus den USA spielten kaum eine Rolle am Devisenmarkt. Die Industrieproduktion war Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet gestiegen.
Für Gesprächsstoff sorgten einzig Aussagen von US-Präsident Donald Trump, dass sein Wirtschaftsberater Kevin Hassett doch nicht Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell werden könnte. Hassett gilt als umstritten, da er wie der US-Präsident eine sehr lockere Geldpolitik befürwortet und damit das Risiko steigender Inflation in Kauf nimmt.
awp-robot/cg
(AWP)