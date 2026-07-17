Der Blick der Anleger richtet sich nun allmählich wieder auf die Notenbanken. So wird die Europäische Zentralbank am kommenden Donnerstag ihren nächsten Zinsentscheid treffen, das Fed folgt dann eine Woche später. Die zuletzt wieder tiefere Inflation, dürfte für etwas Beruhigung bei den Notenbankern gesorgt haben. Bis Jahresende preisen Marktteilnehmer noch mindestens eine Zinserhöhung ein. Diese dürfte aber erst bei der Sitzung im September oder Oktober beschlossen werden.