Allerdings wachsen Zweifel, ob die EZB tatsächlich auch im weiteren Jahresverlauf die Leitzinsen nicht mehr senken wird. «Die Rufe nach einer EZB-Zinssenkung dürften lauter werden», erwartet Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Nicht nur, dass die Teuerungsrate nun unter dem EZB-Zielniveau von zwei Prozent liegt, vielmehr kommt nun mit den höheren Euro-Notierungen ein weiterer Punkt hinzu, der zu einem Umdenken in der EZB führen könnte.» Gitzel vermutet, dass EZB-Präsidentin Lagarde, die Tür für eine Zinssenkung «zumindest einen Spaltbreit» öffnet.