Das EUR/USD-Paar notierte am frühen Morgen bei 1,1779 nach ähnlich viel am späten Mittwochabend. Am Mittwochmorgen hatte das Paar noch bei 1,1734 gelegen. Auch zum Franken war die Bewegung des Greenback gering: Das USD/CHF-Paar kostete zuletzt 0,7925 nach 0,7928 am Vorabend bzw. 0,7940 am Mittwochmorgen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9331 mehr oder weniger auf der Stelle gegenüber dem Vorabend (Mittwochmorgen 0,9318).