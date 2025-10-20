Das USD/CHF-Währungspaar notiert am späten Montagmorgen bei 0,7929 und damit praktisch auf dem gleichen Stand wie schon am Freitagabend. Vor dem Wochenende war das Paar im Tagestief bis auf 0,7872 und damit auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat gesunken. Der Franken hatte aber nicht nur zum Dollar, sondern auch zum Euro klar gewonnen. Aktuell wird das Paar zu 0,92463 nach 0,9247 gehandelt. Hier war das Tief am Freitagmorgen bei 0,9218, was in etwa dem Niveau zu Beginn des US-Zollkriegs Anfang April entsprach. Das EUR/USD-Paar geht derweil aktuell bei 1,1669 um und damit minim tiefer als am Freitagabend.