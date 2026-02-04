Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft ist im Januar weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte ihre Anzahl um 22'000 zu. Ökonomen hatten im Schnitt einen stärkeren Anstieg um 45'000 Stellen erwartet. Der ISM-Einkaufsmanagerindex im Januar fiel in etwa so aus wie erwartet.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9167 mehr oder weniger auf der Stelle. Der Dollar gibt zum Franken auf 0,7762 nach, nachdem er am Mittag noch zu 0,7767 Franken gehandelt wurde. Der Euro schwächte sich zum «Greenback» ganz leicht ab auf 1,1809 Dollar.
awp-robot/
(AWP)