Die Jahresteuerung in den USA ist im Januar auf 2,4 Prozent von 2,7 Prozent im Dezember gesunken. Das ist weniger als mit 2,5 Prozent erwartet worden war. Das grösste Phänomen sei, dass bislang von den US-Zöllen kein nennenswerter Inflationsdruck ausgehe, meinte ein Ökonom. Für die US-Notenbank sei die Inflation aber dennoch weiterhin zu hoch: Entsprechend gebe es wohl keinen Handlungszwang für das Fed.