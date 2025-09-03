Der ISM-Index am Vortag hatte nicht das Potenzial, die Devisenkurse nachhaltig zu bewegen, wie die Commerzbank schreibt. «Alles in allem war der Index für August nicht Fisch, nicht Fleisch», so die Experten. Es sei «für jeden etwas dabei» gewesen. Auch die Helaba sieht nach den ISM-Daten die Zinssenkungserwartungen für die Fed-Sitzung Mitte September weiterhin präsent. Die «wirklich wichtigen» Daten stehen mit dem ADP Index am Donnerstag und dem Arbeitsmarktbericht am Freitag erst noch an, ergänzt die Commerzbank.