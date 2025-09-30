Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Dienstag kaum bewegt. Im Tagesverlauf könnten gerade für den Euro einige Inflationsdaten der Mitgliedsländer Frankreich, Italien und Deutschland neue Impulse liefern. Am Nachmittag rücken dann einige US-Daten in den Blick. Über allem schwebt zudem der drohende Shutdown der US-Regierungsbehörden, sollte sich der Kongress nicht zum Haushalt einigen.