Die Gemeinschaftswährung wird wie am Mittwochabend bei 0,9324 Schweizer Franken gehandelt. Auch das Währungspaar Euro/Dollar kostet mit 1,1596 Dollar fast gleichviel wie am Vorabend.
Händler sprechen von einer Konsolidierung. Die US-Devise hatte zuletzt wieder unter den gestiegenen Zinssenkungshoffnungen gelitten. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im Dezember wird an den Märkten mittlerweile wieder auf mehr als 80 Prozent eingeschätzt.
Neben «dovishen» Aussagen einiger Fed-Mitglieder kommt nun auch noch der «Hassett-Effekt» hinzu, der den Greenback tendenziell schwächt. Der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats und Berater von US-Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, gilt laut Medienberichten mittlerweile als Favorit für die Nachfolge des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Er gilt als Befürworter einer lockeren Geldpolitik.
Powell, dessen Mandat noch bis Mai 2026 läuft, ist Trump schon lange ein Dorn im Auge. Der US-Präsident fordert immer wieder Zinssenkungen. Der Markt muss sich also womöglich auf eine Fed unter einem Befürworter einer lockeren Geldpolitik einstellen.
Heute dürfte sich das Geschehen an den Devisenmärkten in Grenzen halten. In den USA findet wegen des Feiertags Thanksgiving kein Handel statt.
awp-robot/pre
(AWP)