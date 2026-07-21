Vor der Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche fehlten dem Devisenmarkt neue Impulse, so ein Marktbeobachter. Für leichte Bewegung könnte allenfalls die EZB-Sitzung am Donnerstag sorgen, bei der allerdings eine unveränderte Zinspolitik erwartet wird. Entscheidend dürfte sein, welche Signale EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit Blick auf eine mögliche Zinserhöhung im September sendet.