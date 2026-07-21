In der Nacht bewegte sich das Dollar/Franken-Paar in einer engen Handelsspanne und notierte zuletzt bei 0,8103. Auch der Euro zeigte sich zum Dollar kaum verändert und kostete zuletzt 1,1418 Dollar. Das Euro/Franken-Paar verharrte derweil mit 0,9252 ebenfalls nahezu auf der Stelle.
Vor der Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche fehlten dem Devisenmarkt neue Impulse, so ein Marktbeobachter. Für leichte Bewegung könnte allenfalls die EZB-Sitzung am Donnerstag sorgen, bei der allerdings eine unveränderte Zinspolitik erwartet wird. Entscheidend dürfte sein, welche Signale EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit Blick auf eine mögliche Zinserhöhung im September sendet.
Im Fokus stehen weiterhin auch der Nahostkonflikt und die Ölpreisentwicklung. Die USA und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe fort, es gab aber auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung. Die Ölpreise gingen gegenüber dem Vortag leicht zurück.
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(AWP)