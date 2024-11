Am Devisenmarkt hat sich in der Nacht auf Freitag nicht viel bewegt. Der US-Dollar kann sich gegenüber dem Franken auf dem leicht höheren Niveau behaupten, das er am Vortag nach einer vorübergehnden Schwäche wieder knapp unter der Marke von 89 Rappen erreicht hatte. Aktuell wird auch das Währungspaar Dollar-Franken zu 0,8889 gehandelt nach 0,8891 am Vorabend.