Trotz der jüngsten geopolitischen Spannungen sei der Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken gering, obwohl die Nachfrage nach sicheren Häfen eigentlich zunehmen müsste, schreibt die Aargauische Kantonalbank in ihrem Markkommentar. «Offenbar reicht die Zinsdifferenz zu anderen Währungsräumen derzeit aus, um Umschichtungen in den Franken unattraktiv zu machen.» Zudem näherten sich die Zinssenkungszyklen in vielen Ländern ihrem Ende, was diesen Effekt verstärke. «Selbst in den USA werden nur noch zwei weitere Zinssenkungen erwartet, wodurch das Abwertungspotenzial des US-Dollars gegenüber dem Franken begrenzt bleibt», so die AKB.