Nach überraschend starken Konjunkturdaten aus Deutschland ist der Euro vorübergehend leicht unter Druck geraten, hat diese Abgaben aber rasch wieder aufgeholt. In Deutschland waren die Auftragseingänge in der Industrie im Dezember überraschend weiter gestiegen. Ökonomen sprachen von Anzeichen einer Trendwende in dem für die Wirtschaft wichtigen Industriesektor.
Die Aufmerksamkeit der Investoren gilt nun aber in erster Linie der Publikation der Beschlüsse der EZB sowie der britischen Zentralbank am Nachmittag. Beide Notenbanken werden ihre Leitzinsen nach Einschätzung von Analysten unverändert belassen.
awp-robot/cf/hr
(AWP)