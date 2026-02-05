Am Devisenmarkt herrscht im Vorfeld des EZB-Zinsentscheids wenig Bewegung. Das Währungspaar EUR/USD steht bei 1,1791 einen Tick höher als am Morgen. Zum Franken hat sich der Dollar auf 0,7779 ebenfalls nur marginal abgeschwächt. Der Euro zeigt sich gegenüber dem Franken bei 0,9173 auf tiefem Niveau praktisch stabil.