So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9351 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich mit aktuell 0,7923 kaum. Dies gilt auch für das Euro/Dollar-Paar, das sich bei einem Stand von 1,1803 gegenüber Montagabend wenig verändert zeigt. Im Vergleich zu Montagmorgen hat der Greenback gegenüber dem Franken und dem Euro allerdings etwas deutlicher nachgegeben.