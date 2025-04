Neben der Zollankündigung rücken Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund. Am Nachmittag könnten Daten zur Entwicklung der amerikanischen Beschäftigung im Privatsektor für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Sie dürften im Vorfeld des am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktberichtes als Indikator betrachtet werden.