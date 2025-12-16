Besonders von Interesse ist laut Helaba, ob die vom Fed im Zusammenhang mit der Zinssenkung vergangene Woche konstatierte Schwäche des Arbeitsmarktes tatsächlich eingetreten ist. Weitere Impulse könnten im Vormittagsverlauf durch europäische Einkaufsmanagerindizes sowie den ZEW-Index folgen.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9361 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. In der Nacht blieb es in einer engen Spanne und liegt am Morgen bei 0,7968. Die europäische Gemeinschaftswährung verharrt gegenüber dem US-Dollar auf dem Vorabend-Kursniveau von 1,1748.
awp-robot/dm/to
(AWP)