Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9361 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. In der Nacht blieb es in einer engen Spanne und liegt am Morgen bei 0,7968. Die europäische Gemeinschaftswährung verharrt gegenüber dem US-Dollar auf dem Vorabend-Kursniveau von 1,1748.