Am Devisenmarkt ist am Mittwoch vor Bekanntgabe der wichtigen US-Inflationsdaten für Dezember am Nachmittag kaum Bewegung auszumachen. Anleger wappnen sich für entsprechende Ausschläge, sollten die Preise deutlich stärker oder schwächer ansteigen als erwartet. Als ein gewisser Gradmesser wird vom Markt für die Inflationsrate ein Wert von 3 Prozent angesehen, der zuletzt im Juni vergangenen Jahres überschritten wurde.