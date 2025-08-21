«Alle warten auf Jerome Powells Rede», heisst es am Markt. Die Erwartungen sind hoch. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Fed-Chef am Notenbankertreffen in Jackson Hole zum weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank äussern und damit indirekt eine Antwort auf die Beeinflussungsversuche von US-Präsident Donald Trump geben wird. Letzterer fordert Zinssenkungen; Powell betonte bislang hingegen stets, dass die US-Notenbank sich bei ihren Entscheiden alleinig auf Daten stütze - und nicht auf die Wünsche der Politik.