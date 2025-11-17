Im weiteren Verlauf der Woche dürfte sich das Interesse zunehmend auf US-Konjunkturdaten richten, von denen sich die Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den Vereinigten Staaten erhoffen. Nach dem Ende des teilweisen Regierungsstillstands werden im Lauf der Woche Konjunkturdaten erwartet, die von US-Behörden erhoben werden. Dabei haben die Investoren vor allem die Daten zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Blick, die am Donnerstag auf dem Programm stehen.