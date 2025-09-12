Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9347 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch beim Dollar/Franken-Paar halten sich die Ausschläge in Grenzen. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7973. Derweil hat sich auch der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar mit 1,1723 nach 1,1728 noch am Morgen nur wenig verändert.