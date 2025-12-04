Die am frühen Nachmittag publizierten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA liessen den Dollar kurz leicht ansteigen. Wenig später gingen die Gewinne aber wieder verloren. Die Erstanträge waren unerwartet gefallen, was für die Robustheit der US-Konjunktur und des Arbeitsmarkts spricht. Für eine kleine Enttäuschung sorgte derweil der Auftragseingang der US-Industrie für den Monat September, der etwas weniger stark als erwartet gestiegen war. Auch diese Daten verpufften nahezu ohne Wirkung.