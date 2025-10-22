Angesichts der aktuellen Frankenstärke rücken mögliche Devisenkäufe der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wieder in den Fokus der Anleger. Für die Ökonomen der UBS jedenfalls sind die aktuellen Marktumstände so, dass die SNB zumindest über Interventionen nachdenken dürfte. Laut einer Studie der Grossbank werden aktuell drei von fünf SNB-Kriterien erfüllt, bei denen die Währungshüter bei früheren Gelegenheiten interveniert haben. Ob die SNB tatsächlich an den Devisenmärkten aktiv ist, sei derzeit aber unklar. Die offiziellen Interventionsdaten werden stets erst mit einer Verzögerung von einem Quartal veröffentlicht.