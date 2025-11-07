Derzeit wird die Entwicklung an den Devisenmärkten allerdings stark beeinträchtigt, denn wichtige Impulse fehlen. Aufgrund des nach wie vor anhaltenden US-Shutdowns werden wichtige Wirtschaftsdaten nicht veröffentlicht. Auch der eigentlich heute Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht dürfte wohl erneut nicht publiziert werden.