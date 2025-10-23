Aktuell wird das Euro/Dollar-Paar zu 1,1599 gehandelt. Das ist gleich hoch wie am Morgen, aber leicht tiefer als am Vorabend (1,1609). Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich am Vormittag kaum von der Stelle bewegt und kostet wie im frühen Geschäft 0,7972. Der Euro hat sich zum Franken weiter stabilisiert und wird zuletzt zu 0,9247 Franken bewertet. Am Dienstag hatte der Euro noch bei 0,9210 ein Jahrestief markiert.