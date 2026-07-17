Das Euro/Dollar-Paar notiert am Freitagmorgen bei 1,1437 und damit nur minimal tiefer als am Vorabend. Im Vergleich zum Donnerstagmorgen ist der Rückgang mir rund 30 Stellen hingegen etwas grösser. Auch das Dollar/Franken-Paar notiert mit 0,8090 praktisch unverändert, wobei auch hier die Veränderungen im 24-Stunden-Zeitraum etwas grösser sind. Die Bewegungen zwischen Euro und Franken sind entsprechend ebenfalls unbedeutend, aktuell notiert das Paar bei 0,9253.