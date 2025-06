Das Dollar/Franken-Paar notiert am Abend bei 0,7993 und damit wenig verändert zu den 0,8001 Franken am Nachmittag. Am Morgen war der Kurs bis auf 0,7981 Franken gefallen und markierte damit ein Mehrjahrestief. Letztmals kostete der Dollar im Jahr 2011 so wenig.