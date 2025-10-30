Vor allem die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Vorabend stützten den Dollar über den Tag. Der US-Notenbankchef dämpfte die Hoffnung auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr. «Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher», hatte er gesagt. Analysten sind bisher hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen. Powell sagte zudem, dass es bei den Gesprächen im geldpolitischen Rat der Fed mit Blick auf die nächste Zinsentscheidung «stark unterschiedliche Ansichten» gegeben habe.