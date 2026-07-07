Zwar stünden diesen Monat noch die Zentralbankensitzungen der EZB und der US-Notenbank an. Gross Impulse seien aber auch von diesen nicht zu erwarten. Am Markt scheine sich die Meinung zu festigen, dass die EZB den Leitzins ein weiteres Mal anheben werde. Für diesen Schritt scheine aber der September noch immer wahrscheinlicher als der Juli.