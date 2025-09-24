Und in der Schweiz senkte die Konjunkturforschungsstelle KOF aufgrund der Zölle die BIP-Prognosen für 2026 deutlich und geht damit von einem deutlich langsameren Wachstum im kommenden Jahr aus als noch im Sommer gedacht. Auch die von der UBS für den CFA-Indikator befragten Finanzanalysten schätzen die Konjunkturaussichten anhaltend vorsichtig ein. Zudem herrscht vor der morgigen SNB-Zinssitzung Zurückhaltung.