So rückt am Vormittag die Inflation aus dem Euroraum für August in den Fokus. Allerdings sind die Daten der grossen Euro-Länder bereits bekannt, gibt die Helaba zu bedenken. Wichtiger sei der ISM-Index aus den USA am Nachmittag. Er sei einer der am meisten beobachteten Konjunkturindikatoren in Amerika und werde erneut leicht unter der Expansionsschwelle erwartet. Sollte dieses Ergebnis eintreffen, dürften die Zinssenkungserwartungen an das Fed zumindest nicht geschmählert werden, so die Experten.