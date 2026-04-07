Der Euro/Dollar-Kurs stieg leicht auf 1,1575 nach 1,1560 am Nachmittag. Der Dollar zeigte sich zum Franken mit 0,7993 nahezu unverändert und bewegte sich während Stunden in einer engen Spanne. Auch das Euro/Franken-Paar notierte am Abend bei 0,9252 und damit kaum verändert gegenüber dem Nachmittag, aber etwas über dem Niveau vom Morgen.