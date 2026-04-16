So geht der Euro gegen Mittag zu 0,9233 Franken um. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9221 Franken gehandelt. Auch der US-Dollar hat mit 0,7839 Franken Boden gut gemacht. Derweil ist das Euro/Dollar-Paar wieder unter die 1,18er-Marke gefallen und geht zu 1,1779 US-Dollar nach 1,1805 am frühen Morgen um.