Nach wie vor wird das Geschehen an den Märkten von den Nachrichten zum Nahost-Konflikt und zur Strasse von Hormus beeinflusst. Aktuell setzen Marktteilnehmer auf fortgesetzte Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Risikobereitschaft der Anleger sei insofern zuletzt gestiegen.
So geht der Euro gegen Mittag zu 0,9233 Franken um. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9221 Franken gehandelt. Auch der US-Dollar hat mit 0,7839 Franken Boden gut gemacht. Derweil ist das Euro/Dollar-Paar wieder unter die 1,18er-Marke gefallen und geht zu 1,1779 US-Dollar nach 1,1805 am frühen Morgen um.
awp-robot/hr/cg
(AWP)