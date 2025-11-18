Allen voran richtet sich der Blick auf die nachgereichten Arbeitsmarktdaten für September, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Diese dürften neue Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung im Dezember geben. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist in den vergangenen Tagen weiter zurückgekommen und es machen sich immer mehr Zweifel breit.