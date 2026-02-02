Der «Greenback» profitiere hier von einer weiter nachlassenden Zinssenkungsfantasie, meinen Händler. Dass US-Präsident Donald Trump am Freitag den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbankchef Jerome Powell nominiert hat, gab diesen Erwartungen weiter Auftrieb. Die Personalentscheidung schürte Zweifel, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten kommen wird. Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt sprach er sich aber für Leitzinssenkungen aus.