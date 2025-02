Am Nachmittag stehen in den USA Immobiliendaten und insbesondere das vom Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen auf dem Plan. Ein erneuter Rückgang dieses Stimmungsbarometers wäre der dritte in Folge und würde Zweifel an der im Herbst 2024 begonnen Erholung der Konsumlaune nähren, die nach dem breiten Tal der Jahre 2022 und 2023 wieder für etwas mehr Zuversicht gesorgt habe, heisst es in einem Kommentar.