US-Präsident Donald Trump machte klar, dass die Angriffe vom Wochenende - anders als die Angriffe im Juni letzten Jahres - einen Regime-Wechsel zum Ziel haben. Wie schnell und ob dies gelinge, sei allerdings höchst unsicher, heisst es bei der Commerzbank. So sei das Risiko, dass die USA und ihre Verbündeten in einen länger andauernden Krieg hineingezogen würden, nicht zu vernachlässigen.